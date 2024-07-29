Kocaeli’deki feci kazada anne de hayatını kaybetti

17 Temmuz günü, İzmit-Kandıra yolu üzerinde D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Kaza sonucu, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Miray Kaya (13) ve kız kardeşi Elif Kaya (7), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice Kaya ise, yaklaşık 10 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından bugün yaşamını yitirdi. Kaya ailesi, anne Hatice Kaya'nın vefatıyla bir kez daha sarsıldı. Hatice Kaya, bugün ikindi namazına müteakip Kartepe Derbent Şirinsulhiye Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından, kızları Miray ve Elif'in yanına defnedilecek.