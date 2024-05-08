Kocaeli’deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü

D-130 Karayolu üzeri, Başiskele ilçesi araç muayene istasyonu mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti: Gölcük istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yolun kenarında bulunan beton bir elektrik direğine çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Aracın parçalanan arka parçası da bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredeki kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaşamını yitiren yayının cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.