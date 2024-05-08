Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 8.5.2024 23:56 Son Güncelleme: 9.5.2024 00:16

Kocaeli'deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü

D-130 Karayolu üzeri Kocaeli Başiskele ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. İşte, kaza yapan otomobilin ortadan ikiye bölündüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı korkunç kaza anı...

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü

D-130 Karayolu üzeri, Başiskele ilçesi araç muayene istasyonu mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti: Gölcük istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yolun kenarında bulunan beton bir elektrik direğine çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Aracın parçalanan arka parçası da bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredeki kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaşamını yitiren yayının cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'deki korkunç kaza anı kameralara yansıdı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA