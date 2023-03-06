Kocaeli’den Defne’ye sahra hastanesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Defne ilçesinde inşa edilen Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'nde sona gelindi. 54 yatak kapasitesine sahip sahra hastanesi, 6 bin 500 metrekare alana inşa edildi. Sahra hastanesinin acil ile birlikte yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti sürekli olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve dış poliklinik hizmetlerinin de olacağı sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak.Deprem bölgesinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hastanenin hazırlanıp hizmete sunulması son derece önemliydi. Depremin ardından hemen hastanenin yapım çalışmalarına başladık. Kısa sürede bitme aşamasına getirdik. Yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planlıyoruz. Hastanemizde bir hastanede ne varsa o olacak. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanemizin tıbbi malzeme ve doktor ihtiyacı Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanacak" dedi.17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıkıcılığıyla yüz yüze gelen Kocaeli'nin büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu kentlerde rutin belediyecilik hizmetlerin aksamaması için "seferberlik ruhu"yla görev yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 1 saat içinde belediye ekiplerinin yola çıktığını, Kocaeli arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşan ilk ekiplerden olduğunu kaydetti. Büyükakın, ertesi gün yemek servisini hazırlamak için harekete geçtiklerini ve depremzedelere yardıma başladıklarını anlatarak, ilk ekibin Kahramanmaraş'ta kaldığını, ekiplerinin bir kısmını da Adıyaman'a gönderdiklerini dile getirdi. Depremin üçüncü günü 8 ilçe belediye başkanı ve ekiplerle Hatay'a geçtiklerini belirten Büyükakın, Hatay'daki ekiplerin çadır kurma çalışmalarına başladığını söyledi. Kartepe, Derince, Karamürsel, Çayırova, Gebze, Başiskele, Kandıra, Gölcük, Dilovası, Darıca, Körfez belediyelerinin görev dağılımı yaptığını dile getiren Büyükakın, bölgede çöp toplama, enkaz kaldırma, ilaçlama gibi rutin hizmetlerin koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü anlattı.Deprem felaketinin ardından Kartepe Belediyesi KAR-MEK öğretmenleri ve kursiyerler kışlık ürünler ve uyku tulumları hazırlıyor. Yaşanan deprem sonrasında Kartepe Belediyesi bünyesinde eğitim veren KAR-MEK kurslarında öğretmenler ve kursiyerler gece-gündüz durmadan hazırladıkları polardan hazırlanan kışlık giysi ve uyku tulumlarını titizlikle paketleyerek deprem bölgesine gönderdi.