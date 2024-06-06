Kocaeli’den Marmara için büyük adım: Yapay resifler denize bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balıklar için yaşam alanları oluşturarak biyoçeşitliliği artırmak amacıyla denize yapay resifler bıraktı. Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı'nın önünde yapılan törende, Başkan Tahir Büyükakın'ın katılımıyla 100 yapay resif denize indirildi. Büyükakın, Marmara'nın biyoçeşitliliğini artırmaya yönelik projeleri anlatarak, Marmara'nın çevresindeki tüm illerin ileri biyolojik arıtma yapmasının önemine değindi.

500 BİN METREKÜP ÇAMUR TEMİZLENDİ

Balıkçı barınağındaki törende açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Ağırlıkları 1,5 ile 1,7 ton arasında değişen yapay resifler belirlenen alanlara bırakılacak. İzmit Körfezi'nin uç kısmında çamur temizliği yapılıyor. Şimdiye kadar 500 bin metreküplük çamur deniz ekosisteminden çıkarıldı. İlk etapta 1 milyon metreküp çamur alınacak. Bu çalışmalar deniz ekosistemini canlandıracak ve deniz temizliğini hızlandıracaktır. Balıklandırma çalışmaları ve ODTÜ ile Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturma projelerimiz devam ediyor" dedi.

İSTANBUL HAREKETE GEÇMİYOR

Marmara Denizi'nde karşılaşılan müsilaj sorununa değinen Büyükakın, "Marmara Denizi Eylem Planı Bakanlık tarafından takip ediliyor. Evsel atıkların arıtılması ve denize bırakılması hayati önem taşıyor. Maalesef evsel atıkların yüzde 53'ü ön arıtma ile denize bırakılıyor. Biz Kocaeli'de ileri biyolojik arıtma yapıyoruz; yüzde 73 ileri biyolojik, yüzde 27 biyolojik arıtma gerçekleştiriyoruz. Ön arıtmanın yüzde 97'si İstanbul'dan kaynaklanıyor. İstanbul ne yazık ki ileri bir adım atmadı" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA ADIM ATILMALI

Marmara'nın temizlenmesi için sadece Kocaeli'nin çabalarının yetmediğini belirten Büyükakın, "Biz burayı temizliyoruz ama diğer taraflar temizlenmedikçe Marmara'nın temizlenmesi mümkün değil. İstanbul adım atmadıkça azot ve fosfordan kurtulmak mümkün değil. Tekirdağ'da Ergene Havzası'ndaki endüstriyel, Susurluk Havzası'ndaki tarımsal kirlilik devam ediyor. Bu konuda ciddi adımlar atılmalı. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 42 bin adet levrek, çipura ve kalkan balığını denize bıraktık. Daha önce gemi batırmıştık, şimdi de yapay resif batırıyoruz. Bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.