Kocaelili genç, Sakarya’da kaza kurbanı oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark'a bağlı Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışan Salih Can Öner, Sakarya ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettİği kazada Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yeni Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki fırının önünde duran kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ters yöne dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Salih Can Öner, yapılan müdahale ile araçtan çıkartıldı. Ancak gerçekleştirilen kontrollerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçtaki 4 kişi ile kamyonetteki 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



ULAŞIMPARK'TAN BAŞSAĞLIĞI

Salih Can Öner'in vefat haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşında geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitiren Öner için Ulaşımpark A.Ş'de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Başımız sağolsun. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali otobüs tahsilatında görevli mesai arkadaşımız Salih Can Öner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı