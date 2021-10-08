Kocaeli’nde 2021’de 502 proje uygulanacak

YATIRIMLARA HIZ VERİLMELİ

Devam eden proje sayısının 305, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46 ve henüz başlanamayan proje sayısının 55 olduğunun bilgisini veren Yavuz, "Bugüne kadar tasfiye edilen iş sayısı ise 2'dir. 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 16 milyar 935 milyon TL'dir. 2021 yılı ödenek toplamı ise 5 milyar 217 milyon TL olup, ilk dokuz aylık dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı ise 2 milyar 519 milyon TL'dir. 2021 Yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 48'dir. Özellikle son çeyreğe girdiğimiz bu dönemde yatırımlarımızın hızlandırılması, tahsis edilen ödeneklerin harcanması ve hizmete açılabilecek olan tüm yatırımlara hız verilmesi sizlerden en büyük beklentimizdir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.