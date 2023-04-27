Kocaeli’nde 460 tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit'te bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğunu ve bu eserleri satmaya çalıştığının tespit edilen üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Şüphelinin üzerinden ve aracından çıkan tarihi eserler ile birlikte, evinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 sikke, yine aynı dönemlere ait olduğu değerlendirilen hac, yüzük, mühür, küpe ve süs eşyalardan oluşan 115 tarihi obJe ele geçirildi. Ayrıca define aramakta kullanılan 2 dedektör, 2 kazamaya da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.