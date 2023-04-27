Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde 460 tarihi eser ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.4.2023 18:30 Son Güncelleme: 27.4.2023 22:00

Kocaeli'nde 460 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından  İzmit ilçesinde şüpheli bir kişinin aracında ve evinde roma ve bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 460  tarihi obje ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde 460 tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit'te bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğunu ve bu eserleri satmaya çalıştığının tespit edilen üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Şüphelinin üzerinden ve aracından çıkan tarihi eserler ile birlikte, evinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 sikke, yine aynı dönemlere ait olduğu değerlendirilen hac, yüzük, mühür, küpe ve süs eşyalardan oluşan 115 tarihi obJe ele geçirildi. Ayrıca define aramakta kullanılan 2 dedektör, 2 kazamaya da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kocaeli'nde 460 tarihi eser ele geçirildi
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