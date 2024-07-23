Kocaeli’nde 50 otobüs hizmet için yollarda

TOPLU taşıma hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyüten ve son olarak 50'si 12 metre, 31'i körüklü olmak üzere 81 yeni otobüsü kendi öz kaynaklarıyla satın alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filoya katılan 50 aracı düzenlediği tanıtım töreninin ardından hizmete sundu. Filoya katılan 50 yeni aracın tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi Otoparkında tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada, "Kocaeli nüfusu 2 milyonu aşmış büyük bir şehir ve bu doğrultuda da büyümeye devam ediyor. İlk doğalgazlı otobüslerimizi 2011 yılında aldık. Her yıl filomuzu büyüttük. 2024 yılı itibariyle 315 yeni otobüsü filomuza kattık ve toplam araç sayımız 644'e ulaştı. 50 yeni otobüs şehrimize hayırlı olsun. Toplu taşıma araçlarımız son teknolojiye sahip. Bu otobüsler vatandaşlara konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânı sunuyor" dedi. İHA