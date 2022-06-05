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Giriş Tarihi: 5.6.2022 23:59

Kocaeli'nde alkollü sürücü itfaiye aracına çarpıp kaçtı

İHA
Kocaeli’nde alkollü sürücü itfaiye aracına çarpıp kaçtı

Kocaeli’de itfaiye aracına çarpan otomobilin sürücüsünün, “Ehliyetimi kaybedemem” dedikten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, saat 21:30 sıralarında İzmit Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. kontrolündeki 41 NH 882 plakalı Toyota marka otomobil cadde üzerinde karşı istikametten gelen itfaiye aracına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, "Ehliyetimi kaybedemem" diyerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan, itfaiye aracının vakaya gitmek üzereyken kazaya karıştığı, vaka adresine bir başka itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli'nde alkollü sürücü itfaiye aracına çarpıp kaçtı
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