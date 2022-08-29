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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Kocaeli’nde balık tutma yarışması

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde balık tutma yarışması
Türkiye'nin farklı illeri ve birçok ülkeden amatör olta balıkçısının katıldığı 5. Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Uzunkum Tabiat Parkında gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Kandıra Belediyesi, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'nda dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini aldı. Yarışmaya 8 ülkeden 16'sı yabancı 120 sporcu katıldı. Yarışmacılar kefal, mırmır, ispari, minekop, kurdele balığı, dil balığı, eşkana ve kalkan olmak üzere 8 farklı türde 57 balık yakaladı. Tutulan balıklar tekrar denize bırakıldı. Genel sıralamada 4 balık 86 puanla Çanakkale'den Abdülkadir Arkış ve Muhammet İnan birinci, 5 balık 51 puan ile Kocaeli'den Gamze Dönmez ve Emre Dönmez ikinci ve 1 balık 40 puan ile Antalya'dan Barış Gürlevük ve Hakan Yılmaz üçüncü oldu. En büyük balık yakalama kategorisinde ise Hollanda'dan Miranda Willemse 18 cm pisi balığı yakalayarak birinci oldu.

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Kocaeli’nde balık tutma yarışması
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