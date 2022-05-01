Kocaeli’nde Çölyak hastalarına bayram hediyesi

Ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda kalan çölyak ve PKU hastalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi unutmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca özel olarak üretilen temel gıda, çikolata, bisküvi gibi atıştırmalıklar ve unlu mamul paketlerinden oluşan koliler vatandaşın adreslerine götürülerek teslim edildi.





ÇÖLYAK VE PKU TANISI OLAN BİREYLERE TESLİM EDİLİYOR

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir protein neden olduğu için bu hastaların glutensiz gıdalarla beslenmeleri gerekiyor. Genetik bir hastalık olan çölyak hastalığı, yaşamın herhangi bir bölümünde ortaya çıkabiliyor. Fenilketonüri (PKU) ise hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğudur. Kandaki fenilalanin düzeyinin artması ile meydana gelen bu hastalığa yakalananlara fenilalaninden kısıtlı diyet verilmesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli ilinde ikamet eden Çölyak ve PKU tanısı olan bireylere destek olmak amacıyla, bu bireylerin tüketebilecekleri gıdalardan oluşan zengin içeriğe sahip gıda kolileri dağıtıyor.



"BİZLERİ RAMAZAN'DA UNUTMADINIZ"

Yetişkinlik ve yaşlılık dönemi dâhil olmak üzere, her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalık olan çölyak; gluten içeren gıdaların alınması ile ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Yetkililer, çölyak hastalığının buğday, arpa ve çavdar gibi tahılların içerdiği glutenin tetiklediği kronik ince bağırsak hastalığı olduğunu belirtmektedir. Çölyak hastalığından dolayı glutensiz gıdalar tüketmek zorunda kalan Filiz A. kendisinin 12 yıldır, oğlunun ise 5 yıldır çölyak hastası olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı öncesi bu kolilerin dağıtılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Filiz Hanım "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizleri Ramazanda unutmadı, bize sağladıkları bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.