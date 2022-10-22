Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde ‘Dilenci’ uygulaması: 2 bin 608 kişi sorgulandı
Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:28 Son Güncelleme: 22.10.2022 09:34

Kocaeli’nde ‘Dilenci’ uygulaması: 2 bin 608 kişi sorgulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halk rahatsız eden kişi ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde ‘Dilenci’ uygulaması: 2 bin 608 kişi sorgulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, önceki gün il genelinde vatandaşı rahatsız edecek şekide mal ve hizmet satmak isteyenler ile dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 2 bin 608 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Bu sorgulamalarda çeşlitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişi üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada, 5 kişinin de dilencilik yaptığı tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı. 72 aracın kontrol edildiği uygulamada 8 araç sürücüsünede çeşitli eskiklik ve kural ihlallerinden idari para cezası kesildi.

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Kocaeli’nde ‘Dilenci’ uygulaması: 2 bin 608 kişi sorgulandı
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