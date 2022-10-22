Kocaeli’nde ‘Dilenci’ uygulaması: 2 bin 608 kişi sorgulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, önceki gün il genelinde vatandaşı rahatsız edecek şekide mal ve hizmet satmak isteyenler ile dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 2 bin 608 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Bu sorgulamalarda çeşlitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişi üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada, 5 kişinin de dilencilik yaptığı tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı. 72 aracın kontrol edildiği uygulamada 8 araç sürücüsünede çeşitli eskiklik ve kural ihlallerinden idari para cezası kesildi.