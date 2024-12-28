Kocaeli’nde doğalgaz patlaması: 13 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralandı. Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Patlama ve sonrasındaki yangın sebebiyle apartmandaki ve çevredeki bazı evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.