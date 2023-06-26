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Giriş Tarihi: 26.6.2023 22:42 Son Güncelleme: 26.6.2023 23:10

Kocaeli'nde feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kocaeli  İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi  yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Edinilen bilgi ve iddialara göre: D-605 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Arif Şahin idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, Çayırköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak durakta yolcu alan D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsüne çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Nehir Şahin (10), Meliha Şahin (55) ve Rabia Şahin (22) olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Arif Şahin, babası Azmi Şahin ve Mustafa Efe ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'nde feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
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