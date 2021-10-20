Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’nde, fındık bahçeleri için örnek proje
Giriş Tarihi: 20.10.2021 13:00 Son Güncelleme: 20.10.2021 13:07

Kocaeli’nde, fındık bahçeleri için örnek proje

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde, fındık bahçeleri için örnek proje

Kocaeli’nde, kısa bir süre önce hayata geçirilen fındık bahçelerinde ıslah çalışması projesi ile doğru uygulama teknikleriyle, fındık üretiminde yüksek kalite ve verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Kocaeli'nde, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, "Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" projesi kapsamında, yapılacak uygulamalar sayesinde, üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" projesinin tanıtım töreni, 21 Ekim Perşembe günü pilot bölge seçilen Kandıra'nın Erikli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde yapılacak.

TARIMSAL ALANLARIN YÜZDE 9'U FINDIK

Kocaeli'de yaklaşık 86 bin dekar alanda 5 bin 500 aile fındık üretiminden geçimini sağlıyor. Tarımsal alanların yüzde 9'unu fındık bahçeleri oluşturuyor. En fazla fındık tarımı ise Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yapılıyor. Proje kapsamında, Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine uygulamalı eğitim verilecek. Uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamalar, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilerek örnek bahçeler oluşturulacak. Amacına uygun tarım alet ve makinaları ile modernizasyona geçiş sağlanacak. Türkiye'nin fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığı sağlanarak, ülke ekonomisinin daha fazla güçlenmesi amaçlanan proje çerçevesinde, doğru uygulamalarla fındık üretiminde birim alandaki verim ve kalite artışına ulaşılacak. Proje sonunda, kalite ve verimin artışı, fındık üretiminin sürekliliği hedefleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’nde, fındık bahçeleri için örnek proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA