Kocaeli’nde hareketli anlar: ‘Pitbull Çetesi’ne operasyon!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Gebze ve Çayırova İlçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, silahla yaralama, çek ve senet tahsilatı ile tehdit gibi suçlar işledikleri ileri sürülen gruba yönelik takip başlatıldı.