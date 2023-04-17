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Giriş Tarihi: 17.4.2023 18:01 Son Güncelleme: 17.4.2023 18:47

Kocaeli'nde hastaneler kapanmayacak

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hizmete başlaması ile birlikte kapanacakları iddia edilen Kocaeli Devlet, İzmit SEKA Devlet ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerine devam edeceği açıklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde hastaneler kapanmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hizmete başlaması ile birlikte Kocaeli Devlet, İzmit SEKA Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapıtalacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar ile ilgili olarak SABAH'ın sorusunu cevaplandıran Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan "Hastaneler kapanmayacak. Hizmetlerine aynı şekilde devam edecek" dedi.

BAŞHEKİM BU HAFTA BELLİ OLACAK

Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesinin Türkiye'ye ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını dileyen Pehlevan " Evet, kapanacaklarına dair söylentiler ve iddialar oldu. Ancak, böyle bir çalışma yok. Hastanelerimiz aynı şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek" dedi. Pehlevan yeni şehir hastanesinin başhekiminin kim olacağı ve ne zaman göreve başlayacağına ilişkin ise " Bu hafta içerisinde başhekimimiz göreve başlayacak. Ancak, şu an isim söylemek doğru olmaz" diye konuştu

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Kocaeli'nde hastaneler kapanmayacak
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