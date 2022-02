Kocaeli’nde, iki ayrı milletten tek istek “Lütfen bu savaşı durdurun”

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süreden bu yana devam eden gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesinde "özel askeri operasyon" başlattığını duyurması ile resmen savaşa dönüştü. Ukrayna'da bazı bölgelerde ve başkentte bombaların patladığı ve pek çok Ukraynalının ülkeden kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, Kocaeli'nde yaşayan bazı Rus ve Ukrayna Vatandaşları bir araya gelerek savaşın bitmesi için seslerini duyurmaya çalıştı.

ŞOKTAYIZ VE ENDİŞELİYİZ

İzmit'te bir tercüme bürosunda bir araya gelen kadınlar adına, Türkçe'yi de iyi konuşan Anna Golubnitskaya, yaşanılanları ve isteklerini gazetemiz aracılığı ile duyurmaya çalıştı. Golubnitskaya " Ben hem Rus hem de Ukrayna vatandaşıyım. Babam Ukrayna'lı, annem ise Rus olduğundan iki ülkenin de vatandaşıyım. Şu anda yaşadıklarımıza ben de burada bulunan Rus ve Ukrayna vatandaşı arkadaşlarım da inanamıyoruz. Gerçekten şoktayız. Endişeliyiz. Burada bir araya geldik. Sabahtan bu yana pek çok yere ulaşmaya çalışıyor ve son durum hakkında bilgi almak için çabalıyoruz."

SAVAŞI SADECE SİYASET İSTİYOR

Dedem şu anda yaşamadığı ve bunları görmediği için seviniyorum. Hepimizin hem Rusya hem de Ukrayna'da eş, dost ve akrabaları var. Savaş kötüdür. Savaşta çocuklar, eşler, anneler ölür. Savaşın kazananı yoktur. Zaten, dünyada bir kötü gidişat var. Ekonomi her iki ülkemizde de kötü durumdadır. Bu işlerin daha kötüye gideceğini herkes biliyor. Bu savaşı ne Rus ne de Ukrayna Vatandaşları istiyor. Bu savaşı sadece siyaset istiyor. Bakın daha ilk günden ülkemizde dolar fırladı. Akaryakıt fiyatları arttı. Savaş başladığı gibi insanlara zarar verdi. Bizler, Türkiye'de yaşayan her iki ülkenin vatandaşı olarak tek isteğimiz var. Savaş bir an önce bitsin" dedi.

TÜRKİYE YARDIM ETMEK İSTİYOR

Yakınlarından biri ile telefonda yaşadıkları diyaloğu anlatan Golubnitskaya, "Bir tanıdığımızın küçük oğlu, sabah sese uyanıp pencereden baktığında, uzakta yaşanan patlamaları görüyor. Annesini çağırarak, 'Anne bak havai fişekleri görüyor musun?' diyor. Anne paniğe kapılarak çocuğuna gerçeği açıklayamadan bodruma kaçtığını anlatıyor. Daha şimdiden marketler boşalmış. İnsanlar kötü durumda olan buz gibi bodrumlarda korku ve endişe içerisinde bekliyor. Türkiye'de bu savaşa karşı ve yardım etmek istiyor. Tüm dünya ülkelerinin bir an önce harekete geçerek bu savaşı durdurmasını arzu ediyoruz. Bakın biz aramızda hiçbir problem olmadan yaşıyoruz. Lütfen bu savaşı çocuklar, eşler, anneler ölmeden her iki ülke daha fazla zarar görmeden durdurun" şeklinde konuştu.