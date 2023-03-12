Kocaeli’nde ilginç olay... İnsanları binaya kilitledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenimahalle Kuruçeşme mevkiindeki bir binada cumartesi sabahı akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sabah binadan çıkmaya çalışan apartman sakinleri, tüm çabalarına rağmen binanın kapısını açamayınca, telefonla çevreden yardım istediler. Kapıyı açmaya gelenlerin yardımıyla kapı açıldığında ise bina sakinleri gördükleri manzara kaşısında şoke oldu. Binanın kapısının içeriden açılmaması için kablo ile dışarıdaki demir korkuluğa bağlandığı belirlendi.

KAMERALAR İZLENDİ

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ve güvenlik kameralarını inceleyen bina sakinleri, bir kişinin sabah 05:00 sıralarında bina kapısına geldiğini, bir sopa ile önce kameranın yönünü değiştirmeye çalıştığını, ardından da bina kapısına bağladığı kablo ve çubuk ile kapıyı içeriden açılmayacak hale getirdiğini gördü.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Olayı gerçekleştiren kişinin alta katta bulunan bir daireye hırsızlık için girmek istediği, bina sakinlerinin kendisini kovalama ihtimaline karşı böyle bir yola başvurduğu, daireye balkondan giremeyince ise kaçtığı yorumları yapıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine kısa sürede yakalananan şüphelinin ifadesinin alınmasından sonra serbest kaldığı öğrenildi.