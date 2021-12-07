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Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:59 Son Güncelleme: 7.12.2021 16:00

Kocaeli'nde kanlı olay: Baba ile oğula silahlı saldırı!

DHA
Kocaeli’nde kanlı olay: Baba ile oğula silahlı saldırı!

Başiskele ilçesinde çıkan kavgada Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. tabanca ile bacaklarından vuruldu. Yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. İşte kanlı olayın detayları...

Olay, saat 12.00 sıralarında Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile husumetli olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu. Bacaklarından yaralanan Şakir S. ve oğlu Oğuzhan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 5 adet boş mermi kovanı topladı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin olay yerinde bulunan bir aracın camına isabet ettiği görüldü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde; iki grup arasında yaşanan arbedenin ardından bir kişinin, tabancayla baba ve oğlunun bacaklarına doğru ateş ettiği görülüyor.

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Kocaeli'nde kanlı olay: Baba ile oğula silahlı saldırı!
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