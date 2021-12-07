Kocaeli’nde kanlı olay: Baba ile oğula silahlı saldırı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile husumetli olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu. Bacaklarından yaralanan Şakir S. ve oğlu Oğuzhan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.