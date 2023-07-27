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Giriş Tarihi: 27.7.2023 00:08 Son Güncelleme: 27.7.2023 00:20

Kocaeli'nde kavurucu sıcaklar, 39 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nde, 23 yıl sonra termometreler ilk defa 40 derecenin üzerine çıktı. En son 13 Temmuz 2023'te 44 dereceyi gören Kocaeli, bugün 41 dereceyi gördü. Bazı noktalarda termometrenin 46 dereceyi gösterdi. kavurucu sıcaklar nedeniyle 39 kişi hastanelik oldu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde kavurucu sıcaklar, 39 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyretti. Son olarak 23 yıl önce, 13 Temmuz günü derecelerin 44.1'i gördüğü Kocaeli'nde, bugün dereceler 41 dereceyi gösterdi. Ancak bazı noktalarda termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği de oldu.

Bunaltan sıcaklar nedeniyle Kandıra ilçesinde 3'ü tarlada 7 kişi, İzmit'te 9 kişi, Körfez'de 2'si limanda 5 kişi, Gebze de 1'i inşaatta 6 kişi, Çayırova, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Darıca ve Dilovası'nda 2'şer kişi olmak üzere toplam 39 kişi hastanelik oldu.

Sıcaktan etkilenen vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığı ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu, ayakta tedavileri sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

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Kocaeli'nde kavurucu sıcaklar, 39 kişiyi hastanelik etti
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