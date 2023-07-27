Kocaeli’nde kavurucu sıcaklar, 39 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyretti. Son olarak 23 yıl önce, 13 Temmuz günü derecelerin 44.1'i gördüğü Kocaeli'nde, bugün dereceler 41 dereceyi gösterdi. Ancak bazı noktalarda termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği de oldu.

Bunaltan sıcaklar nedeniyle Kandıra ilçesinde 3'ü tarlada 7 kişi, İzmit'te 9 kişi, Körfez'de 2'si limanda 5 kişi, Gebze de 1'i inşaatta 6 kişi, Çayırova, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Darıca ve Dilovası'nda 2'şer kişi olmak üzere toplam 39 kişi hastanelik oldu.

Sıcaktan etkilenen vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığı ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu, ayakta tedavileri sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.