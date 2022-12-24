Kocaeli’nde korkunç olay! Restoranda vurulan Kıymet hayatını kaybetti; eşi ve kayınbiraderi gözaltında

ŞİZOFREN KAYINBİRADER İDDİASI

Olayla ilgili olarak ilk edinilen bilgilere, Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi ile eskiden restoran olan ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturduğu bir süre sonra şizofren rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderinin aniden kalkarak yengesine sarıldığı yengesinin kendisini iteklemesi sonrası silahına sarılarak ateş ettiği ve Kıymet Budak'ı göğsünden vurduğu ileri sürüldü.