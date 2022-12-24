Kocaeli’nde korkunç olay! Restoranda vurulan Kıymet hayatını kaybetti; eşi ve kayınbiraderi gözaltında

Kocaeli Gölcük İlçesi Halıdere mevkii Körfez Mahallesi'nde gece geç saatlerde oldukça hareketli dakikalar yaşandı.
D-130 Karayolu üzeri Sahil mevkiinde bulunan bir meydana gelen olayda, Kıymet Budak isimli 35 yaşındaki kadın, silahla 2 el ateş edilerek vuruldu.
Kanlar içerisinde yere yığılan kadını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video
Olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde genç kadının öldüğü belirlendi.
ŞİZOFREN KAYINBİRADER İDDİASI
Olayla ilgili olarak ilk edinilen bilgilere, Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi ile eskiden restoran olan ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturduğu bir süre sonra şizofren rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderinin aniden kalkarak yengesine sarıldığı yengesinin kendisini iteklemesi sonrası silahına sarılarak ateş ettiği ve Kıymet Budak'ı göğsünden vurduğu ileri sürüldü.
Öte yandan Budak yere düştüğünde kayınbiraderinin silahını ikinci kez ateşlediği ve yengesini bu defa kulak kısmında vurduğu iddia edildi.