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Giriş Tarihi: 2.5.2025

Kocaeli’nde öğretmenler sahneye çıkacak

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde öğretmenler sahneye çıkacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Eğitim Modeli kapsamında Kocaeli'de sadece öğretmenlerden oluşan orkestra ve halk dansları topluluklarının çalışmaları başladı. 12 ilçede belirlenen salonlarda prova yapan halk dansları ekibi ve Halkevi Gençlik Merkezi'nde çalışan orkestra, ders saatleri dışında gönüllü öğretmenlerden oluşuyor.
Toplamda 273 öğretmen projeye katıldı. Amaç, öğretmenlerin sanat yoluyla öğrencilerine rol model olması ve kültürel iletişimi canlı tutmak. Ders programları öğrenciler mağdur edilmeden planlandı. 10 Nisan'da başlayan hazırlıklar, 16 Haziran'daki ilk konser ve gösteriyle taçlanacak. İlk gösteri, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak.
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Kocaeli’nde öğretmenler sahneye çıkacak
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