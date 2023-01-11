Kocaeli’nde öldürülen radyoloji teknisyeni defnedildi

Kocali'nin Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı 9 Ocak günü üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan (31) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan, kanlar içinde yerde kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğan´ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hürrem Doğan'ın cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi. Hürrem Doğan´ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hürrem Doğan'ın halasının oğlu İ.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Ö.,emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.