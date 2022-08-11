Kocaeli’nde sağanak teyakkuzu! Tüm ekipler görev başında

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Kent genelinde gerekli tedbirleri alan, günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlatan Büyükşehir, 763 kişilik ekiple onlarca noktada görev başında. Büyükşehir'e bağlı İSU, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Alo 153 personelleri sabah saatlerinden itibaren olumsuzluk yaşanan bölgelerle ilgili gerekli müdahaleleri yerine getiriyor.