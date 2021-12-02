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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:51

Kocaeli'nde sokak ortasında dehşet: 1 ölü

DHA
Kocaeli’nde sokak ortasında dehşet: 1 ölü

Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi arasında bulunan Mesut Ercan (46) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bir kişinin elleri cebinde caddenin karşısında birbirlerine ateş eden kişileri izlemesi dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği Mesut Ercan ve Hasbi G. (65) ile yoldan geçen Gül A. yaralandı. Çevredekiler büyük korku yaşarken, silahlı çatışmaya karışan kişiler otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede 23 boş kovan bulurken, 6 merminin ise çevredeki iş yerleri ile araçlara isabet ettiği belirlendi. Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Mesut Ercan bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hasbi G.'nin tedavisi devam ederken, Gül A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Silahlı çatışma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis görüntüleri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ifadelerini aldığı kişilerin aralarında husumet olduğunu ve farklı ifadeler verdiklerini belirtirken, kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların çektiği görüntülerde ise bir kişinin elleri cebinde caddenin karşısında çatışanları izlemesi ise dikkat çekti.

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Kocaeli'nde sokak ortasında dehşet: 1 ölü
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