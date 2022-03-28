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Giriş Tarihi: 28.3.2022 13:51 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:01

Kocaeli’nde, son 1 haftada 73 operasyonda 103 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde, son 1 haftada 73 operasyonda 103 gözaltı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 73 operasyonda, 103 şüpheli hakkında işlem adli işlem yapıldığı ve bu şüphelilerden 6’sının tutuklandığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği, son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu madde ve miktarları ile operasyon sayısı ve işlem yapılan şüpheli sayıları ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda, 21-27 Mart tarihleri arasında, düzenlenen 73 ayrı operasyonda toplam 103 kişiye işlem başlatılırken, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 4'ünün işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği ifade edildi.

JANDARMA'DAN OPERASYON

Emniyet tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 307 gram esrar, 133 gram bonzai, 128 gram metamfetamin, 1 ecstasy, 12 sentetik hap, 5 gram skunk, 10 captagon ve 3 gram kokain ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 790 tl para, 3 hassas terazi,1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi. Aynı tarihlerde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının 1 operasyonunda 83 gram esrar ile yakalanan 1 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzer serbest kaldığı belirtildi.

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Kocaeli’nde, son 1 haftada 73 operasyonda 103 gözaltı
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