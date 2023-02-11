Kocaeli’nden deprem bölgesine 200 bin ekmek  gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat ara ile 2 büyük depremin yaşandığı, 10 ilin etkilendiği deprem bölgesine, yardım ulaştırmak için 85 milyon tek yürek oldu. İlk depremin hemen ardından organize olan ve bölgeye her anlamda bir çok araç, ekipman, personel ve ihtiyaç malzemesi gönderen Kocaeli'nde, bir çok oda, dernek, siyasi parti ile STK lar da kendi bünyelerinde yardım kampanyaları düzenledi.Bunlardan birisi de Kocaeli Fırıncılar Odası oldu. Oda 4 günde 200 bin ekmeğin bölgeye ulaştırılmasını sağladı. Ancak bazı kişiler, oda başkanı ve yardım sever vakıfları yıpratmak için sosyal medyada asılsız iddialarda bulunarak videolar yayınladı. Bunun üzerine açıklamada bulunan Oda Başkanı Ali Sarı, "Çekilen video ve iddialar ile ilgili hukuki mücadele başlatacağız" dedi.

175 BİN EKMEK KARGO UCAĞI İLE GİTTİ

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir video ile yardımı deprem bölgesine değil vakıflara verdiği yönünde iftiralar atılan Ali Sarı, "Ben , bütün fırıncılar adına Kocaeli'nde bir kampanya başlattım. Fedarasyon nezdinde yaptmış olduğumuz organizasyon ile ekmek kampanyası başlattık. Ancak ekmek yolda etkilenmesin, bayatlamasın daha iyi koşullarda ulaşması için 4 günde 175 bin ekmeği kargo uçağı ile bölgeye gönderdik. Bu 4 gün içerisinde pek çok sivil toplum örgütü, kendi bünyelerinde düzenledikleri kampanyalarda gıda ve erzak topladıklarınıi ancak ekmek bulamadıklarını ifade edip bizden talepte bulundu. Kimseyi geri çevirmedik. Herkesin amacı bölgeye yardım ulaştırmaktı. Bu dernek ve vakıflara da, bölgeye ulaştırmaları için 25 bin ekmek teslim ettik"

HERHALDE SAKALLI OLMASINA TAKTI

Kampanya devam ederken, Gebze'den bir vakfın kendilerini arayıp, bölge için kampanya düzenlediklerini, gıda ve erzaklarının bulunduğunu ancak ekmek bulamadıklarını belirterek ekmek talebinde bulunduklarını ifade eden Sarı, "Biz böyle hiç bir talebi geri çevirmedik. Arkadaşlar tabii ki olur dedik Geldiler, ekmeklerin toplandığı yerde teslimat yapıldığı esnada bir vatandaş geldi. ' Sen bunlara neden ekmek veriyorsun' diye sorguladı. Kendisine fırıncılar odası başkanı olduğumu söyledim. Durumu anlattım. Ama herhalde arkadaşların sakallı olmasından dolayı kafayı takmış olacak ki öyle bir video çekip, çirkin iddialarda bulundu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM

Bizim bu kampanyamız AFAD koordinesinde, herşey kayıtlı olarak yapıldı. Böylesine çirkin bir şeyin konuşulması bile ayıp. Düşünün önceki gün bizim Emlakcılar Odamız geldi. Kampanyaları varmış. Ekmek istediler. Bizim kampanyamızın sona ermesine rağmen, kendi fırınımdan 600 ekmekle destek oldum. Herkesin birlik olduğu, yardım için koşuşturduğu bir dönemde böylesi çirkin videoyo çekip yayınlayan ve bunu yayanlardan şikayeçi olacağım. Pazartesi günü avukatıma basın açıklamasında bulunup hukuk mücadelesi başlatacağım. Tekrardan depremde hayatını kaybedenlere allahtan rahmet, yakınlarını başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza açil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.