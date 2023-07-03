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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:40 Son Güncelleme: 3.7.2023 10:25

Kocaeli'ni karıştıran olaylara valilikten açıklama

Kocaeli Dilovası İlçesi, önceki akşam art arda gelen iddia ve söylentiler üzerine fena karıştı. Saatler süren olaylar, güvenlik güçlerinin almış olduğu tedbirler ve müdahale sonucu üzücü bir olay yaşanmadan son buldu. Kocaeli Valiliği sabah saatlerinde o olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’ni karıştıran olaylara valilikten açıklama

Kocaeli'nin Dilovası İlçesini karıştıran ve gerginlik yaratan olaylara bir evcil hayvanın öldürülmesinin sebebiyet verdiği öğrenilirken, Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklamada bulunuldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir grrup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce hızlıca müdehale edilmiştir. Olaya karışan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan adli işlemlerin ardından, yabancı olanlardan 10 şahıs Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne deport edilmek üzere teslim edilmiştir. Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır"

PROVAKATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Öte yandan olayla öncesi ve sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında da şu ifadeler kullanıldı. "Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provakatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu"

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Kocaeli'ni karıştıran olaylara valilikten açıklama
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