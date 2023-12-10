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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Kocaeli’nin artık teleferiği var

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nin artık teleferiği var
Kocaeli'nin 50 yıllık hayali teleferikte test sürüşü aşamasına geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyes Başkanı Tahir Büyükakın, teleferikle Kartepe'nin bambaşka bir yer olacağını söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde artık sona geliniyor. Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan teleferik hattında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ''Kartepe Teleferiğiyle beraber Kocaeli ve bölge yeni bir turizm potansiyeline sahip olacak ve ilave turistik kazanç sağlanacak. Sadece kış turizmi değil, yazın yayla turizmi de gelişecek. Teleferikte test sürüşü aşamasındayız, artık sona geliyoruz. Kocaeli'nin artık bir teleferiği var'' ifadesini kullandı.

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Kocaeli’nin artık teleferiği var
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