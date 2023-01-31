Kocaeli’nin gurur günü; Emine Erdoğan’dan, teşekkür plaketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük gurur yaşadı. Büyükşehir iştiraklerinden İSU'nun ''Geri Kazanım Suyu'' projesi törende En İyi Uygulama alanında teşekkür plaketine ayık görüldü. Başkan Büyükakın, Türkiye'ye örnek gösterilen projenin teşekkür plaketini Emine Erdoğan ve Bakan Kirişçi'nin elinden aldı.

SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

İklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan Türkiye'de ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması ve halkın bilincinin artırılması hedefleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Su Verimliliği Seferberliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla start aldı.

GERİ KAZANIM SUYUNA PLAKET

Programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ülkemizde ilk olarak sanayide uyguladığı ve atıksu arıtma tesislerinden ikinci defa arıtılarak elde edilen Geri Kazanım Suyu Projesi teşekkür plaketi aldı. "Su Verimliliği Seferberliği" programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a İSU Genel Müdürü Ali Sağlık eşlik etti. Başkan Büyükakın, Geri Kazanım Suyu'nda en iyi uygulama plaketini Emine Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin elinden aldı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE

Büyükşehir iştiraklerinden İSU, su tasarrufunda en iyi sonucu almak için ülkemize örnek projeler gerçekleştirdi. Bu örnek projelerden birisi de işlettiği 23 adet atık arıtma tesisinden arıtılan arıtma suyunun yeniden değerlendirmesi olan "Geri Kazanım Suyu". İSU'nun 2014 yılından bu yana uyguladığı Geri Kazanım Suyu, sanayi ve yeşil alan sulamasında kullanılıyor. Sanayide Petrol Rafineri, Sınai Gaz, Rulo Çelik-Sac, Lastik, Enerji, Piston, Otomotiv, Çelik ve Ambalaj üretiminde Geri Kazanım Suyunun kullanılmasıyla içme suyu, Sapanca Gölü ve yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskı da azaltılıyor.

BÜYÜKAKIN: GELECEK İÇİN MOTİVE OLDUK

Böyle değerli bir plaketi Türkiye'de Sıfır Atığın öncülüğünü üstlenen Emine Erdoğan'ın elinden almanın kendileri için ayrı bir gurur olduğuna değinen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de geri kazanım suyunun endüstriyel faaliyette kullanımını sağlamak için bir inisiyatif başlattık. Çünkü Kocaeli her açıdan Türkiye'ye örnek ve model olmuş bir şehirdir. Büyükşehir olarak sanayinin kullandığı bütün suyu geri kazanım tesislerimizden sanayiye verme kapasitesine sahibiz. Bugün çalışmalarımızın taçlandırılması bizim için gurur kaynağı oldu ve bizi bundan sonra yapacağımız çalışmalar için motive etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye ve Bakanımız Sayın Kirişçi'ye şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Çevre ve doğanın korunması çalışmalarına öncülük ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

41 MİLYON M3 KAPASİTE

Kocaeli genelinde 23 adet atık su arıtma tesisinin 21 adedi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olarak işletiliyor. Bu tesislerde 2022 yılında 164 milyon metreküp atık su arıtıldı. Biyolojik Atıksu Arıtma oranı yüzde 100'e, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma oranı ise yüzde 73'e çıkartıldı. İşletilen arıtma tesislerinin geri kazanım suyu kapasitesi ise 41 milyon metreküpe ulaştı.

YÜZDE 34 SU TASARRUFU

Sanayide yıllık kullanılan 42,3 milyon metreküp suyun 14.5 milyon metreküplük kısmı geri kazanımdan sağlandı. Kocaeli'nde atık su geri kazanımı ile sanayide yüzde 34'lük su tasarruf edildi. Son 6 yılda toplam 74 milyon metreküp suyu geri kazandırıldı.