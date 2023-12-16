Kocaelispor camiası yasta! Ekrem Can hayatını kaybetti

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun ile Nijarya'ya giden ve geçtiğimiz günlerde geri dönen yönetim kurulu üyesi Ekrem Can (48) bir süre sonra vücudunda kırgınlık, halsiz hissettiği için hastaneye gitti. Ekrem Can, Gebze'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak, bir süre sonra bir başka hastaneye sevk edildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Can, Cumartesi günü sabah saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ekrem Can'ın vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyuran Kocaelispor Yöneticisi Veli Baştürk şu ifadeleri kullandı; "Kocaelispor yönetim kurulu üyemiz arkadaşımız dostumuz Ekrem Can vefat etmiştir."