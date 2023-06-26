Haberler Yaşam Haberleri Kocaelispor taraftarı yasta
Giriş Tarihi: 26.6.2023 14:49 Son Güncelleme: 26.6.2023 14:51

Kocaelispor taraftarı yasta

Kocaelispor tribünlerinin tanınan isimlerinden olan 30 yaşındaki Emir Yapar, evinde ipte asılı halde bulundu. Yaşamını yitiren Yapar’ın cenazesi toprağa verildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaelispor taraftarı yasta

İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesinde yaşayan Kocaelispor tribünlerinin tanınan isimlerinden olan Emir Yapar (30), iddialara göre evinde yakınları tarafından ipte asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Yapar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Yapar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Emir Yapar'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Emir Yapar'ın cenazesi Seka Camiinde Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor taraftarı yasta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA