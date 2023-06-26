Kocaelispor taraftarı yasta

İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesinde yaşayan Kocaelispor tribünlerinin tanınan isimlerinden olan Emir Yapar (30), iddialara göre evinde yakınları tarafından ipte asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Yapar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Yapar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Emir Yapar'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Emir Yapar'ın cenazesi Seka Camiinde Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.