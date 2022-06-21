Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Halka arz eşitsel mi oransal mı? hangi bankaya yatırılacak, fiyatı ne kadar?

Halka arz başlıyor! Kocaer Çelik halka arz yakında edilecek. Yüklü miktarda halka arz ile büyümek isteyen firma, kısa süre sürede işlemleri kabul edecek. Vatandaşlar da Kocaer Çelik halka arz oransal mı eşit mi sorusunu yöneltiyor. Böylece halka arz için son araştırmalar da bitmek üzere. Peki, Kocaer Çelik halka arz ne zaman, fiyat ne kadar? İşte detaylar…
Kocaer Çelik 22, 23 ve 24 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz üç gün sürecek.
Oransal Dağıtım - Sabit fiyat ile yapılacak.
Ek satışlar dahil 1.542.750.000 TL olacak.
Halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değeler A.Ş. üzerinden yapılacak.