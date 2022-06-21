Haberler Yaşam Haberleri Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Halka arz eşitsel mi oransal mı? hangi bankaya yatırılacak, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 13:14 Son Güncelleme: 21.6.2022 13:24

Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Halka arz eşitsel mi oransal mı? hangi bankaya yatırılacak, fiyatı ne kadar?

Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Halka arz eşitsel mi oransal mı? hangi bankaya yatırılacak, fiyatı ne kadar?

Kocaer Çelik halka arza yarın start veriyor! Halka arzın detayları ve miktarı da belli oldu. Talep toplama detayları, fiyatı ve tarihi açıklandı. Hangi bankaya yatırılacağı, pay miktarı da artık belli. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kocaer Çelik halka arz geçtiğimiz hafta onaylandı. Böylece Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayabilecek. Yatırımcılar da Kocaer Çelik halka arz ne zaman, eşitsel mi sorusu yöneltiliyor. Detaylar tamamen belli oldu. Peki, Kocaer Çelik halka arz ne zaman, eşitsel mi oransal mı? İşte detaylar!

Halka arz başlıyor! Kocaer Çelik halka arz yakında edilecek. Yüklü miktarda halka arz ile büyümek isteyen firma, kısa süre sürede işlemleri kabul edecek. Vatandaşlar da Kocaer Çelik halka arz oransal mı eşit mi sorusunu yöneltiyor. Böylece halka arz için son araştırmalar da bitmek üzere. Peki, Kocaer Çelik halka arz ne zaman, fiyat ne kadar? İşte detaylar…

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kocaer Çelik 22, 23 ve 24 Haziran tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz üç gün sürecek.

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arzın fiyatı 27,50 TL olarak belirlendi.

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ EŞİTSEL Mİ ORANSAL MI?

Oransal Dağıtım - Sabit fiyat ile yapılacak.

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ PAY MİKTARI NE KADAR?

Ek satışlar dahil 1.542.750.000 TL olacak.

KOCAER ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKADAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz QNB Finans Yatırım Menkul Değeler A.Ş. üzerinden yapılacak.

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Kocaer Çelik halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Halka arz eşitsel mi oransal mı? hangi bankaya yatırılacak, fiyatı ne kadar?
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