Haberler Yaşam Haberleri Kocaispir: Tek amacımız vatana millete hizmet
Giriş Tarihi: 29.1.2024 15:07 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:33

Kocaispir: Tek amacımız vatana millete hizmet

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Kocaispir: 1 Nisan sabahı Adana’nın anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kocaispir: Tek amacımız vatana millete hizmet

Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, teşkilat buluşmaları kapsamında AK Parti Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova İlçe Başkanlıkları ile MHP Yüreğir ve Sarıçam İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek ilçe teşkilatlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, partililerle kucaklaştı, Adana'yı daha güzel yarınlara birlikte taşımak için gayretle çalışma sözü aldı.

AK Parti Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova İlçe Başkanlıklarında teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Kocaispir, "Teşkilatlarımızın bir tek amacı vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşkilatlarımızla birlikte "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hedefiyle, şehrimizi daha ileri bir seviyeye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı da Adana'mızın anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz" dedi.

MHP Yüreğir ve Sarıçam İlçe Başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Ülkenin refahı, ülkenin selameti, devletin bu topraklarda payidar olma mücadelesinin adı Cumhur İttifakı olarak Adana'mız için çalışıyor, bu şehri daha güzel yarınlara ulaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Adana'mızı hak ettiği yere taşımak için elbirliği ile gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız. Adana Kazanacak diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Başkan Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar; Teröristler kiliseye böyle girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaispir: Tek amacımız vatana millete hizmet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA