Kocaispir: Tek amacımız vatana millete hizmet

Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, teşkilat buluşmaları kapsamında AK Parti Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova İlçe Başkanlıkları ile MHP Yüreğir ve Sarıçam İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek ilçe teşkilatlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, partililerle kucaklaştı, Adana'yı daha güzel yarınlara birlikte taşımak için gayretle çalışma sözü aldı.

AK Parti Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova İlçe Başkanlıklarında teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Kocaispir, "Teşkilatlarımızın bir tek amacı vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşkilatlarımızla birlikte "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hedefiyle, şehrimizi daha ileri bir seviyeye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı da Adana'mızın anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz" dedi.

MHP Yüreğir ve Sarıçam İlçe Başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Ülkenin refahı, ülkenin selameti, devletin bu topraklarda payidar olma mücadelesinin adı Cumhur İttifakı olarak Adana'mız için çalışıyor, bu şehri daha güzel yarınlara ulaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Adana'mızı hak ettiği yere taşımak için elbirliği ile gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız. Adana Kazanacak diye konuştu.