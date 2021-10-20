Kocalar dikkat! Doğumda eşinizi yalnız bırakmayın

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinde görülen boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, doğumda bile yanında olmadığını iddia ederek manevi tazminat talep etti. Mahkeme, davacının bu talebini reddetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, talebin reddinin doğru olmadığına ve bu kusurların kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olduğuna hükmetti.



KADININ KİŞİLİK HAKLARINDA SALDIRI TEŞKİL EDER

Yargıtay'ın davayla ilgili karar metninde şu ifadelere yer verildi: "1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Mahkemece belirlenen ve bölge adliye mahkemesince de kabul edilen, "Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan" erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet kuralları gözetilerek kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi."