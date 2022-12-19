‘Kocan çenene nasıl dayanıyor’ sözüne hakaret soruşturması

İstanbulSancaktepe'de yaşayan Nalan A. (44), halı ve perdelerini yıkatmak için internette telefonunu bulduğu bir halı yıkama şirketini aradı. Nalan A.'nın anlaştığı şirketin görevlisi Mehmet D. eve gelip halı ve perdeleri aldı. Kendisine ücreti soran Nalan A.'ya 'Ücret şirkette hesaplanacak. Metrekaresi 20 liradan yıkama işlemi yapılacak" dedi. İddiaya göre Nalan A. defalarca kez şirketi arayarak işlemin toplam ücretini öğrenmek istedi ancak yanıt alamadı.60'dan fazla şubesi olan halı yıkama şirketi sonunda Nalan A.' ya 710 liralık fatura çıkarttı. Ücrete itiraz eden kadına iddaya göre Mehmet D. "Ya 710 lirayı ödersin ya da halı ve perdelerini çöpe atarım. Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor? En sonunda ağzımı bozduracaksın lan!" dedi. Nalan A. soluğu karakolda aldı. Nalan A., "Halı ve perdelerimin çöpe atılmasından korkuyorum. Eşyamı bana getirmediler ve 'Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor!' diyerek hakaret ettiler" dedi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor" sözüyle ilgili "hakaret" ve yıkamaya giden eşyanın geri gelmemesi nedeniyle "güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli şirket çalışanı Mehmet D. ifadeye çağırıldı.