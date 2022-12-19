Haberler Yaşam Haberleri ‘Kocan çenene nasıl dayanıyor’ sözüne hakaret soruşturması
Giriş Tarihi: 19.12.2022

‘Kocan çenene nasıl dayanıyor’ sözüne hakaret soruşturması

Nalan A. halı ve perdelerini yıkayan şirketin çıkardığı 710 liralık faturaya itiraz etti. İddiaya göre şirket görevlisi ‘Kocan çenene nasıl dayanıyor. Ya parayı öde, ya da halılarını çöpe atarım” dedi. Nalan’ın şikayetiyle savcılık bu sözler için soruşturma açtı

ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Kocan çenene nasıl dayanıyor’ sözüne hakaret soruşturması
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Nalan A. (44), halı ve perdelerini yıkatmak için internette telefonunu bulduğu bir halı yıkama şirketini aradı. Nalan A.'nın anlaştığı şirketin görevlisi Mehmet D. eve gelip halı ve perdeleri aldı. Kendisine ücreti soran Nalan A.'ya 'Ücret şirkette hesaplanacak. Metrekaresi 20 liradan yıkama işlemi yapılacak" dedi. İddiaya göre Nalan A. defalarca kez şirketi arayarak işlemin toplam ücretini öğrenmek istedi ancak yanıt alamadı.



60'dan fazla şubesi olan halı yıkama şirketi sonunda Nalan A.' ya 710 liralık fatura çıkarttı. Ücrete itiraz eden kadına iddaya göre Mehmet D. "Ya 710 lirayı ödersin ya da halı ve perdelerini çöpe atarım. Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor? En sonunda ağzımı bozduracaksın lan!" dedi. Nalan A. soluğu karakolda aldı. Nalan A., "Halı ve perdelerimin çöpe atılmasından korkuyorum. Eşyamı bana getirmediler ve 'Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor!' diyerek hakaret ettiler" dedi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Senin kocan bu çenene nasıl dayanıyor" sözüyle ilgili "hakaret" ve yıkamaya giden eşyanın geri gelmemesi nedeniyle "güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli şirket çalışanı Mehmet D. ifadeye çağırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Rahat durmazlarsa gereğini yaparız
Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
KYK bursu ne zaman yatacak 2023? GSB ödeme takvimi ile ilk KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, ayın kaçında yatacak, toplu mu ödenecek?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman? İşte MGM Hava durumu uyarıları
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kocan çenene nasıl dayanıyor’ sözüne hakaret soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA