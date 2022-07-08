Haberler Yaşam Haberleri "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 21:53 Son Güncelleme: 8.7.2022 21:53

"Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 8 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun merak edilen cevabı.

Kocanın karısına verdiği ad hangisinin sözlük tanımıdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır?

A- Dadaloğlu
B- Köroğlu (CEVAP)
C- Malkoçoğlu
D- Karacaoğlan

ARKADAŞINA GÖNDER
"Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA