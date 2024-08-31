Kocası parke taşıyla öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Ayşe Dürüst boşanma aşamasında olduğu kocası Murat Dürüst (55) tarafından başına parke taşıyla vurularak öldürüldü. İddiaya göre, geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Murat Dürüst ile Ayşe Dürüst sokakta karşılaştı. Çift arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Murat Dürüst, yoldan aldığı parke taşıyla eşi Ayşe Dürüst'e saldırdı. Talihsiz kadın eşinin saldırısı sonucu başından ve yüzünden aldığı darbelerle ağır yaralandı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Dürüst, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ayşe Dürüst'ün cenazesi, Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların darp etmesi sonucu yaralanan Murat Dürüst ise tedavisinin ardından tutuklandı.