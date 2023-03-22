Kocası tarafından boğazı kesilen kadın hastanede yaşamını yitirdi

Adana'da 40 yaşındaki Sultan Sarı, tartıştığı eşi K.S. (40) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 3 çocuk annesi Sultan Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis katil zanlısı kocayı her yerde arıyor.

BOĞAZINDAN AĞIR YARALADI

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. K.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., bıçakla eşinin boğazını kesti. Evden çıkan K.S., evin önündeki motosikletine binip, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti. Sarı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.