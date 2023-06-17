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Giriş Tarihi: 17.6.2023 22:08 Son Güncelleme: 17.6.2023 22:51

Antalya'da kocası tarafından darp edilen Sinem Albeni'den acı haber

Antalya'da, kocası Ufuk Albeni (40) tarafından sopa ve yumrukla darp edilen Sinem Albeni (38), ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kocası tarafından darp edilen Sinem Albeni’den acı haber

Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile eşi Ufuk Albeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopa ve yumrukla darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan kadın, yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı. Sinem Albeni'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SUÇLAMARI KABUL ETMEDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinem Albeni'nin eşi Ufuk Albeni, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını eşini dövmediğini ve öldürmediğini söylediği öğrenildi.

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Antalya'da kocası tarafından darp edilen Sinem Albeni'den acı haber
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