Kocası tarafından katledilen Şerife Gelmeli son yolculuğunu uğurlandı

Giriş Tarihi: 4.12.2025 16:50

Gaziantep'te boşandığı eski kocası tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Kayserili Şerife Gelmeli son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde 8 ay önce boşandığı kocası Halil Caymaz'ın (32) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kayserili Şerife Gelmeli'nin (32) cenazesi adli tıptaki otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Kaç sene Develi ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına genç kadının ailesi akrabaları ve mahalle sakinleri katıldı. Kızlarının bir uç uğruna canice katledildiğini belirten Şerife gelmelerinin anne ve babası sanığın en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. Şerife gelmedi kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Fenese Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

