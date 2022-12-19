Kocası tarafından öldürülen Hülya hemşire toprağa verildi

Denizli'deki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak dün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna getirilen Tortop'un cenazesi, namaz için Yahşihan ilçesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Tortop'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tortop'un cenazesi, Yahşihan Acısu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tortop'un ailesi ve yakınları, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz ile vatandaşlar katıldı.

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