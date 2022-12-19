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Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:07 Son Güncelleme: 19.12.2022 14:10

Kocası tarafından öldürülen Hülya hemşire toprağa verildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kocası tarafından bıçakla öldürülen 3 çocuk annesi hemşire Hülya Tortop, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kocası tarafından öldürülen Hülya hemşire toprağa verildi

Denizli'deki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak dün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna getirilen Tortop'un cenazesi, namaz için Yahşihan ilçesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Tortop'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tortop'un cenazesi, Yahşihan Acısu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tortop'un ailesi ve yakınları, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz ile vatandaşlar katıldı.

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Kocası tarafından öldürülen Hülya hemşire toprağa verildi
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