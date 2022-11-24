Kocası tarafından tüfekle öldürüldü

Adana'da 3 çocuk annesi Müzeyyen T., sabah saatlerinde tartıştığı kocası Abdullah T. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis, cinayetten sonra kaçıp kayıplara karışan Abdullah T.'yi yakalama çalışmaları sürdürüyor.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın, 2'nci katında meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce çıkan Abdullah T. iddiaya göre; sabah saatlerinde eşi Müzeyyen T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipler, kadın katili Abdullah T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.