Kocası tarafından vurulmuştu! Yaşam savaşını kaybetti

Tartışmanın ardından silahına sarılan Yelege, Bakan ile yeni eşi Sezer Bakan (30)'a peş peşe ateş etmeye başladı. Bakan çifti kanlar içinde kalırken eski eş ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.