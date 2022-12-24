Kocası tarafından vurulmuştu! Yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak adresinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda, İstanbul'dan gelen Levent Yelege, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce boşandığı eski eşi Esma Nur Bakan (28) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından silahına sarılan Yelege, Bakan ile yeni eşi Sezer Bakan (30)'a peş peşe ateş etmeye başladı. Bakan çifti kanlar içinde kalırken eski eş ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATA TUTUNAMADI
Ağır yaralanan eski eş Esma Nur Bakan ambulansla Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, eşi Sezer Balkan ise özel bir araçla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Levent Yelege, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ağır yaralanan Esma Nur Bakan, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Esma Nur Bakan, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Önceki gün adliyeye sevk edilen eşi Levent Yelege'nin ise tutuklandığı öğrenildi.