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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Kocasına Lamborghini hediye etti

Kocasına Lamborghini hediye etti
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hamile bir kadın, kocasına 480 bin dolar (7 milyon lira) değerinde Lamborghini marka lüks araç hediye etti. 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocası Weldan Zulkefli'ye turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye etti ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Genç anne adayı, "Hamileliğim boyunca eşim bana çok iyi baktı. Fedakârlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum, çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum" dedi. AA

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Kocasına Lamborghini hediye etti
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