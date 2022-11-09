Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Argıncık Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ile ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Argıncık Mahallesi'ndeki kentsel yenileme çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyledi.

SOSYAL ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar törende yaptığı konuşmada daha güzel bir Kocasinan'ı vatandaşlara sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek; "İnşallah Kocasinan'ımızı daha güzel yarınlara hazırlayacağız. Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yunusemre Mahallemizde 336 konut, Ziyagökalp bölgesinde 718 konut, Uğurevler de 147 konut, Ahievran da 144 konut, Seyranı Mahallesi'nde 840 konut tamamlanmış, toplamda 2 bin 185 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 245 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu kentsel dönüşümle tamamlamışız ve bir kısmı ise devam ediyor. Sadece konut yapmıyoruz, insanların hayatlarına dokunuyoruz. Kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var" diye konuştu.

VALİ ÇİÇEK; "AÇILIŞTAN AÇILIŞA KATILIYORUZ"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de "Göreve başladığım gün, Kocasinan Belediyemiz açılışına katıldık ve o günden beri açılıştan açılışa katılıyoruz. Vatandaşlarımızın duasını alan başkanımız durmadan çalışıyor" diyerek, konutların hayırlı olmasını diledi.

ALSANCAK'TA DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan'da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek; "Yatırımdan yatırıma koşan şehrimizde durmadan çalışıyoruz. İlçe belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmaları, özellikle kentsel dönüşümde birlikte hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Argıncık Mahallesi'ne gelmişken Alsancak Mahallesi'ne de müjde vermek istiyorum. Alsancak Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bize olan güveniyle işler hızlı yürüyor. Hem inşaat mühendisi hem de kentsel dönüşüm mimari olan başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyor, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Argıncık Mahallesi'ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı.