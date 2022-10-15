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Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:20 Son Güncelleme: 15.10.2022 12:52

Kocasından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Şehit oldu

Bursa’da sabıkalı kocasından şiddet gören kadını kurtarmak için çabalayan polis memuru Semih Altıntaş, kadının darp edildiği daireye balkondan çıkmak isterken yere düşüp Şehit oldu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kocasından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Şehit oldu

Bursa Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde oturan eşinin yanına giden 36 yaşındaki Gökhan N, kadını darp etmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kadına Şiddetle Mücadele biriminde görevli 46 yaşındaki polis memuru Semih Altıntaş olaya müdahale etmek istedi. Darp olayının yaşandığı dairenin kapısını çalan Altıntaş, kapıyı açan olmayınca balkondan daireye çıkıp kadını kurtarmak istedi. Bu sırada Gökhan N, ise eşini balkona çıkarıp aşağı atmakla tehdit etti. Binanın 2'nci kat balkonundan 3'ncü kata çıkmak isteyen polis memuru Semih Altıntaş, tutunduğu demir parmaklığın kopması sonucu beton zemine düştü.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Mesai arkadaşlarının 112'ye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri polis Altıntaş'a ilk müdahaleyi yapıp hemen hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan polis memuru doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederek Şehit oldu.

Çok sayıda sabıkası bulunan ve eşini darp eden Gökhan N. İse olay yerine gelen takviye ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polisin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise polisin şehit olduğu hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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Kocasından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Şehit oldu
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