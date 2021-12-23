Kocasından şikâyetçi olan kadın kahveyle ikna oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan M.C. isimli kadın 10 yıllık eşi H.C.'nin kendisini aldattığından şüphelenerek eşiyle bu durumu konuşmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Bir şirkette teknisyen olarak çalışan H.C., karısına hakaret ve tehditte bulundu, sonra da evi terk etti. Kadın, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kocasından şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan koca H.C., ifadesinde eşini tehdit etmediğini bir anlık öfkeyle eşine istenmeyen sözler sarf ettiğini söyledi. Suç uzlaşma kapsamına girdiğinden, dosya adliyenin Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Kadın, eşinin kendisini işyerinde 1 saat ağırlayarak kahve ısmarlaması karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İşlerinin yoğun olduğunu ancak bir ay sonra eşini götürebileceğini söyleyen H.C.'ye kahve ısmarlaması için bir ay süre verildi.