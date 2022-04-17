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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Kocasını 17 kez bıçakladı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kocasını 17 kez bıçakladı
İstanbul'da 43 yaşındaki Aysun K. eşi Alpaslan K.'yı 17 yerinden bıçakladı. İddiaya göre ise bacağından ameliyat olduğu için bakıma muhtaç olan Alpaslan K. bakımını üstlenen eşi Aysun K.'yı sürekli darp ediyordu. Alpaslan K., 5 Şubat günü eşiyle yeniden tartıştı. Eşinin uykuya dalmasını bekleyen Aysun K., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin odasına girdi. Bu sırada 3 çocuk ise, odadaydı. Aldığı ağrı kesici serumlar nedeniyle uykusu ağır olan genç adamı 17 kez bıçaklayan Aysun K., ardından çocuklarını da alıp evden çıktı. Genç kadın, bir de defalarca bıçakladığı kocasının üstüne kapıyı kilitledi.

İLK TEPKİSİ 'ÖLDÜ MÜ?' OLDU
Saatler sonra ağrı kesicinin etkisinin azalmasıyla kendisine gelen Alpaslan K. polisleri arayarak yardım istedi ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada ise Aysun K. eve geldi. Polisleri karşısında gördüğünde, "Öldü mü?" şeklinde tepki veren kadın, polislerce gözaltına alındı. İfadesinde, "Benim annem, babam tarafından öldürüldü. Senin de sonun böyle olacak diyerek beni korkuttu. Beni darp etti" diyerek yaşananları anlattı. Genç kadın, ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alpaslan K. ise 17 gün sonra 22 Şubat günü yoğun bakımdan çıkabildi. Eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kocasını 17 kez bıçakladı
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